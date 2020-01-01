Лэмпард: Из-за ограничений тренировки будут выглядеть по-другому

Наставник лондонцев рассказал, когда команда сможет вернуться к тренировкам.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард высказался о возможном возобновлении тренировок.

“Важно, чтобы у игроков было понимание, потому что с такой ситуацией мы еще не сталкивались. Дело не в том, что они не хотят возвращаться к тренировкам, просто это касается не только их, но и их семей.

Мы начинаем планировать тренировочный процесс, но все еще ждем. В понедельник состоится голосование за возвращение к тренировочному процессу. Затем нужно будет провести тестирование, и мы сможем вернуться к занятиям в середине следующей недели.

Я обсуждал со своими помощниками, как будет выглядеть первая фаза тренировок, потому что из-за ограничений все будет выглядеть по-другому“, - отметил специалист в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.