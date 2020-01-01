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Форвард Челси: Я не хочу принести коронавирус домой, ведь у моего отца астма

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Англичанин боится заразить родственников.
Тэмми Абрахам
Тэмми Абрахам
Getty Images

Форвард Челси Тэмми Абрахам поделился мнением о возобновлении чемпионата Англии.

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“Каждый видеть то, что происходит в мире. Все хотят возвращения футбола. Я люблю футбол. Это был мой первый полноценный сезон в Челси, который бы я с удовольствием продолжил.

Самое главное для меня - чтобы все были здоровы и находились в безопасности. Футбол всегда может вернуться. Если это безопасно, давайте сделаем это, но если нет гарантий, то нужно ждать.

У моего отца астма, поэтому когда я снова начну играть и, не дай Бог, заражусь и принесу коронавирус домой, то это худшее, что может произойти. Самое последнее, что мне нужно, это контактировать с зараженными“, - приводит слова Абрахама Daily Mail.

Напомним, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.

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Теги: Тэмми Абрахам, Челси, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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