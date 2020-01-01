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Конкурент Зинченко может покинуть Манчестер Сити

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Игрок готов продолжить карьеру в Германии.
Анхелиньо
Анхелиньо
Getty Images

Футболист Манчестер Сити Анхелиньо, выступающий на правах аренды за РБ Лейпциг, заявил, что может остаться в Германии.

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“Для меня главное, когда тренер вселяет уверенность в игрока. В Лейпциге мне очень комфортно и я благодарен Юлиану Нагельсманну и всему персоналу клуба. Когда я только пришел в команду в зимнее трансферное окно, я почувствовал их поддержку.

Проект Лейпцига соответствует моему стилю игры. В ближайшее время посмотрим, возможно присоединюсь к команде на полноценной основе“, - рассказал Анхелиньо в подкасте Eurosport.

Отметим, что “быки“ хотят выкупить Анхелиньо.

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Теги: Анхелиньо, Манчестер Сити, Александр Зинченко, футбол, РБ Лейпциг
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