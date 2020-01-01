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Форвард Уотфорда - о возобновлении АПЛ: Я не хочу подвергать свою семью опасности

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Трой Дини не хочет доигрывать сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса.
Трой Дини
Трой Дини
Getty Images

Нападающий Уотфорда Трой Дини поделился своим мнением по поводу возобновления чемпионата Англии.

"Сейчас я даже не говорю о футболе - я говорю о здоровье своей семьи. Если я чувствую, что не могу присматривать за своей семьей, то я не собираюсь этого делать (доигрывать сезон - прим. ред.). Я не буду подвергать свою семью опасности.

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Что они сделают, оштрафуют меня? У меня и раньше были проблемы, меня это не беспокоит. Они говорят, что мы будем играть до 2021 года без зрителей. То есть болельщикам находится на стадионе небезопасно, а игрокам - безопасно?", - цитирует Дини The Guardian со ссылкой на прямой эфир в Instagram.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне.

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Теги: Трой Дини, Уотфорд, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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