СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "Красных".

26 мая 2018 года, город Киев, стадион НСК Олимпийский. Реал стремится завоевать третий подряд Кубок чемпионов и помешать ему в этом надеется дерзкий и сенсационный Ливерпуль. Несмотря на статус андердога, многие сторонние болельщики в тот день выбрали красный цвет. Почему? Дело не только в надоевшей гегемонии мадридского клуба.

Юрген Клопп постепенно прогрессировал с командой с самого момента своего прихода на Энфилд. Его суператакующая игра с сумасшедшим контрпрессингом притягивала к команде новых поклонников, которые не могли оторваться от игры команды. К тому же, важным был тот фактор, что мерсисайдцы не тратили крупных сумм на рынке.

Да, за полгода до матча в Киеве мерсисайдцы побили свой трансферный рекорд, вырвав у Саутгемптона центрбека Вирджила ван Дейка за 75 миллионов фунтов. Но не стоит забывать, что спустя несколько дней команда выгодно продала в Барселону Филиппе Коутиньо. Бразилец долго порывался покинуть Энфилд и в итоге помог Ливерпулю заработать 142 миллиона фунтов.

В остальном же расходы команды не превышали 35-40 миллионов евро на игрока. Именно столько англичане платили за Мохаммеда Салаха и Роберто Фирмино, без которых крайне трудно нынче представить команду.

Такой подход привлекал внимание к Клоппу, который сильно доверял “непопулярным“ парням - Ловрену, Кариусу, Робертсону, Клавану, Окслейду-Чемберлену. Многие наставники уже давно нашли бы замену таким не всегда надежным ребятам. Но Клопп был иного мнения и многим хотелось увидеть евротриумф именно такого футбола.

Впрочем, те мечты разбились об жестокие реалии. Ранняя травма Салаха оставила мерсисайдцев без главного козыря в атаке, а во втором тайме кипер англичан Лорис Кариус сделал все возможное, чтобы не позволить идеям Клоппа преобразоваться в жизнь.

Потом Ливерпуль станет обвинять во всех смертных грехах Серхио Рамоса, который вроде как сломал Салаху плечо и спровоцировал сотрясение мозга у Кариуса. Однако реальность была такова, что Ливерпулю нужно было либо не искать такие оправдания, либо подходить к игре как Серхио Рамос.

Впрочем, игроки мерсисайдцев могли долго злиться в прессе, однако Юрген Клопп свои выводы сделал и сам частично изменил свои взгляды. Несмотря на оказанную поддержку горе-вратарю, Кариусу в то же лето была подыскана замена.

“Прошлый“ Клопп наверняка бы поднял из запаса Симона Миньоле, который периодически показывал неплохую игру и считался болельщиками более классным вратарем. Юрген решил действовать кардинально.

Ливерпуль не пожалел около 70 миллионов фунтов, чтобы выкупить стремительно прогрессирующего Алиссона. Бразилец отыграл в Роме лишь один сезон, но заслужил массу восторгов от местных фанатов.

Беккер был признан лучшим вратарем Серии А и вошел в Команду сезона в Лиге чемпионов. Именно по играм в главном еврокубке Клопп и заметил бразильского таланта.

Перед киевским финалом мерсисайдцы пересеклись с Ромой в полуфинале, где Алиссон проявил себя во всей красе. Несмотря на 7 пропущенных голов за две игры, бразилец совершил аж 9 сэйвов и без его усилий Рома потеряла бы все шансы уже на Энфилде. В итоге “красные“ отважились сделать рискованную ставку именно на этого “бородача“.

С приходом Алиссона защита мерсисайдцев обрела уверенность. Одно дело, когда позади ван Дейка играет Миньоле или Кариус. Бразилец же оказался игроком с другой планеты. Даже грубейшая ошибка в матче 4 тура АПЛ против Лестера не повлияла на позиции игрока. Во-первых, она не сказалась на результате. Во-вторых, в дальнейшем Алиссон не допускал оплошностей в ответственные моменты.

Кроме того, Ливерпуль сильно укрепил центр поля накануне сезона-2018/19. Команду покинул Эмре Джан, а кондиции Джеймса Милнера не позволяли рассчитывать на англичанина на долгой дистанции. Мерсисайдцы вновь решили не жалеть денег на укрепление, приобретя Фабиньо и Наби Кейта.

Хавбек Монако обошелся 50 миллионов евро, а его гвинейский коллега из Лейпцига - на “десятку“ дороже. И если Наби не смог сразу закрепиться в основе из-за череды травм, то с бразильцем вышло куда лучше.

Собственно, всего три трансфера 2018 года (ван Дейк, Алиссон, Фабиньо) и стали причиной образования “нового Ливерпуля“. Фанаты-идеалисты еще требовали топ-игрока в центр защиты, ведь ни Деян Ловрен, ни Жоэль Матип, ни Джо Гомес не соответствовали уровню Алиссона с ван Дейком. Впрочем, у Юргена Клоппа было свое видение.

Вполне вероятно, что Ливерпуль и мог бы потратиться на Де Лигта или Кулибали. Однако Клоппа уже определился с лидером защиты мерсисайдцев и он не видел рядом с ван Дейка исполнителя с высоким эго. Кто знает, как повели бы себя звездные новички и захотят ли они уходить в тень Вирджила.

Именно поэтому такие персонажи, как Матип или Гомес, больше подходили для напарника голландца. Они не обладают лидерскими задатками, но умеют качественно выполнять поставленную задачу. Достаточно их направить, что и делают Алиссон с Вирджилом.

Куда сложнее было с Ловреном, который после выхода в финалы ЛЧ и ЧМ в 2018 году даже заявил, что он лучший защитник мира. Что интересно, именно после тех слов Деян и потерял место в основе. Хорват чаще остается на скамейке запасных и, похоже, это помогло ему усмирить свои неоправданные амбиции. Такой “лидер обороны“ мерсисайдцам не нужен был.

Бесспорно, для ван Дейка в Ливерпуле были созданы крайне благоприятные условия. После переезда на Энфилд команде предстояла дуэль с Ман Сити, однако Клопп решил не бросать голландца сразу в бой. До мерсисайдцев ван Дейк ни разу не играл в составе европейского гранда, поэтому Юрген под видом “неподходящих кондиций“ позволил ван Дейку избежать позора (три пропущенных мяча.

Кроме того, Вирджила почти всегда обходила стороной критика. Во-первых, голландец действительно почти не был замешан в серьезных фэйлах команды. Во-вторых, были в Ливерпуле другие “кадры“, на которых обрушивался гнев болельщиков и СМИ.

К тому же, имея за своей спиной Алиссона и перед собой Фабиньо, у ван Дейка развязывались руки и он становился таким себе “вольным художником“ сзади. Ни один угловой у ворот соперника Ливерпуля не происходил без участия голландца. Ну а если “красным“ нужно было спасать матч, Вирджил последние минуты всегда проводил в чужой штрафной.

Что же касается Фабиньо, то его роль в команде возможно не сразу заметна рядовому болельщику. Бразилец сам по себе выступает в опорной зоне - позиции, которая не предполагает большого внимания со стороны болельщиков.

Тем не менее, штаб Юргена Клоппа высоко оценил его универсальность и нашел ключ к тому, как ее применить. Нередко Фабиньо оставался последним защитником, когда ван Дейк с Матипом не успевали за контратаками соперников после углового.

Кроме того, Фабиньо нередко становился помощником при позиционных атаках. Не секрет, что фланговые защитники Александер-Арнольд и Робертсон куда лучше проявляют себя в атаке. Наличие таких “рабочих лошадок“, как Фабиньо и Хендерсон с Милнером, позволяет вингбекам не беспокоиться об обороне и стремительных контратаках.

Что же касается атаки, то там Клоппу ничего менять не было нужно. Мане, Салах и Фирмино продолжали штамповать голы, а на подмену им был приобретен Шакири.

Что в итоге получил Клопп? Практически идеально сбалансированный состав, где каждый имеет свою роль и скрупулезно ее выполняет. Впервые за долгое время мерсисайдцы серьезно впряглись в борьбу за трофей в АПЛ, что и стало главной целью для коллектива на сезон.

Будь эта команда Клоппа в сезоне-2013/14, когда Ливерпуль Роджерса упустил трофей после знаменательного падения Джеррарда, чемпионство было бы в их руках задолго до финиша сезона. Теперь же конкурентом мерсисайдцев стал куда более мощный Манчестер Сити Пепа Гвардиолы.

За весь сезон Ливерпуль потерпел лишь одно поражение (как раз на Этихаде) и оформил несколько победных серий: 6 выигрышей на старте, 9 - в начале зимы и 9 в конце сезона. Впрочем, Сити не давал отдохнуть и также показывал сумасшедшие результаты. “Горожане“ потерпели четыре поражения зимой и две ничьи на старте. Остальные матчи манкунианцы выиграли. И даже в гонке с такой “машиной“ Ливерпуль мог оказаться выше.

Как оказалось, роковыми для мерсисайдцев стали две осечки в конце зимы. Иронично, что подножки команде Клоппа поставили принципиальные соперники - Манчестер Юнайтед и Эвертон. После ничьи на Гудисон Парк Ливерпуль пропустил Сити вперед в турнирной таблице на одно очко и больше команды не теряли очки.

Причем, в предпоследнем матче турнира против Лестера Гвардиола был близок к осечке, которая фактически вручала бы трофей Ливерпулю. Однако сумасшедший гол Компани в концовке не нарушил расположение в таблице.

Несмотря на сумасшедшие 97 набранных очков и одно поражение, Ливерпуль все же довольствовался вторым местом. Тем не менее, мерсисайдцы нашли утешение в другом. Для многих триумф в Лиге чемпионов стоял бы на первом месте, однако не для мерсисайдцев.

Вплоть до полуфинала для Ливерпуля "ушастый" трофей не был в приоритете. Однако разные обстоятельства вместе с удачным жребием помогали мерсисайдцам проходить по сетке "на нейтралке".

Команде попались непростые соперники в группе (ПСЖ, Наполи и Црвена Звезда) и мерсисайдцы могли не пройти в плей-офф. Все гостевые матчи команда Клоппа проиграла, в том числе и главному аутсайдеру квартета Црвене Звезде.

Отнесись Ливерпуль посерьезнее к турниру, проблем ни в Белграде, ни с проходом в плей-офф у них не возникло бы. Впрочем, сам Наполи не был готов воспользоваться подарком и упустил путевку в 1/8 финала в последней игре на Энфилде.

Тогда команде Клоппа необходима была хотя бы минимальная победа, которая позволила бы англичанам сравняться по очкам с Наполи и пройти их лишь по количеству забитых голов. Ливерпуль забил в первом тайме и удерживал преимущество.

Под занавес поединка Наполи имел возможность сравнять счет, чем отправил бы англичан в Лигу Европы. Однако удар Милика вплотную отразил Алиссон, напомнив о важности само дорогостоящей летней покупки Клоппа.

Ну а в плей-офф до полуфинала мерсисайдцам банально везло с жеребьевкой. Ни Бавария Нико Ковача, ни откровенно слабенький Порту не смогли ничего противопоставить мерсисайдцам. Полуфинальные матчи против Барселоны пришлись на начало мая, когда в АПЛ уже было ясно, что чемпионство Ливерпулю принесет лишь чудо в виде неожиданной осечки Манчестер Сити.

Наверное, именно в тот момент Клопп понял, что упущенный годом ранее трофей в Киеве выиграть реальнее, чем "проклятую" АПЛ. Впрочем, Барселона выглядела фаворитом, который способен размазать мерсисайдцев по примеру Реала в финале ЛЧ-2018.

И первый матч на Камп Ноу это наглядно продемонстрировал. Наступил "черный день" для ван Дейка, который никак не успевал за Суаресом и Месси. В итоге каталонцы отличились трижды и могли забивать еще (будь Усман Дембеле на последних минутах поточнее при выходе один в один).

Были и моменты у Ливерпуля, но 1 мая был просто не их день. Тогда и показалось, что Клопп просчитался. Немец погнался за двумя зайцами одновременно, однако в итоге оказался аутсайдером и в борьбе за АПЛ, и в битве за Лигу чемпионов.

К тому же, между играми 1/2 финала травмы получили Мохамед Салах и Роберто Фирмино, что явно намекало на один простой факт - Месси с компанией уже в финале. Каталонцам следовало отличиться на Энфилде лишь раз, чтобы фактически добить соперника.

Забить пять голов "защитной" Барселоне Вальверде без двух голеадоров - задача из разряда фантастики. Тем не менее, мы все знаем, чем закончился ответный поединок.

Те 4:0 стали возможными благодаря тому, что Клопп с командой расслабились и принялись играть в свое удовольствие. Тогда блеснул и Дивок Ориги, оформивший дубль в воротах тер Штегена. Бельгийца практически никогда не рассматривали в роли игрока основы, однако травма Фирмино позволила игроку выйти из тени.

Также дублем отличился и Вейналдум, хотя прям героями встречи они не выглядели. Им удавалось оказаться в нужном месте, пока вся остальная команда на кураже разрывала Барсу.

Что Месси? Лео был активен и несколько раз был близок к тому, чтобы забить тот самый "убийственный" для Ливерпуля гол. Но на авансцену вновь вышел Алиссон, который закрепился в глазах фанатов в роли какого-то Супергероя.

К тому же, ван Дейк вынес урок из поединка на Камп Ноу и куда лучше действовал против аргентинца и его партнеров по атаке. В том нелогичном поединке на Энфилде все события были одновременно естественными и противоречивыми.

Барселона не выглядела на 0:4, но и Ливерпуль все свои голы забил заслуженно. Даже тот смешной угловой от Александера-Арнольда, который позволил Ориги забить решающий мяч для выхода в финал.

7 мая стало настоящим торжеством эйфории в Мерсисайде. Болельщики готовы были простить команду за "серебро" в АПЛ, ведь трофей ЛЧ был уже фактически у них в руках. Да, конечно же, им предстоял еще финал против Тоттенхэма, однако после того невероятного камбэка мало кто сомневался, что Ливерпуль упустит добытое. Мерсисайдцы выбили с турнира главного фаворита и жаждали компенсацию за очередной нечемпионский сезон в АПЛ.

Теоретически Ливерпуль сохранял даже шанс на два престижных трофея, ведь после матча с Барселоной мерсисайдцам предстояло "закрывать" сезон в чемпионате игрой с Вулверхэмптоном. Если бы Манчестер Сити в параллельном матче потерял очки на поле Брайтона, "золотые медали" АПЛ достались бы подопечным Клоппа. Однако второго чудо за одну неделю не случилось.

Решающий матч с Тоттенхэмом не вышел ярким и по игре запоминающимся для фанатов команды. Уже на 1 минуте мерсисайдцы вышли вперед благодаря неосмотрительности Сиссоко в своей штрафной. Ну а в дальнейшем «красные» играли по счету и забил второй мяч в концовке благодаря выходу Ориги.

Ливерпуль не запомнился в решающих матчах ЛЧ какими-то яркими действиями своих топ-звезд. Шакири ассистировал Вейналдуму в матче с Барселоной, Хендерсон и Александер-Арнольд помогали забивать Ориги, последний гол финала Дивок забил с паса Матипа…

Заметьте, ни слова про Салаха, Фирмино или Мане, про ван Дейка или Фабиньо! Клопп выстроил систему, при которой результат приносили не отдельные личности, а целый механизм.

Это так контрастировало с теми реалиями, которые были на Энфилде в прошлые сезоны. В конце 00-х - начале 10-х тренеры мерсисайдской команды очень зависели от своих топ-форвардов: Оуэн, Торрес, Суарес, Старридж.

Теперь же Клопп готов был делать результат несмотря на ситуативные кадровые проблемы. В то же время, Юрген уже не был тем летающим в облаках тренером, который верил, что с игроками уровня Кариуса, Лалланы и Джана он мог добиться высот.

Без покупок ван Дейка, Алиссона и Фабиньо эта команда вряд ли бы дошла хотя бы до четвертьфинала ЛЧ. Чего уж говорить о чемпионской борьбе в АПЛ… Ее бы просто не было без того существенного усиления летом 2018 года.

Победа в Лиге чемпионов помогла Ливерпулю и Клоппу преодолеть "комплекс финалов" (до этого немец проиграл аж 6 своих финалов, три из них - с мерсисайдцами). Тем не менее, общую картинку успешности того сезона решил именно матч на Энфилде.

В отличие от последствий сезона-2013/14 (того самого с падением Джеррарда), Ливерпуль не расклеился в следующем же году. Скорее, наоборот. Чемпионский путь команды смог остановить лишь коронавирус, который лишь отсрочил долгожданное чемпионство.

Клоппу уже не требовалось совершать громкие трансферы летом, потому что эта чемпионская команда была готова и выстроена. Более того, складывается впечатление, что эта команда может еще долго выжимать свой максимум и уничтожать соперников. Тем интереснее будет проследить, сколько еще герр Юрген сможет продержаться на этом плацдарме.

Анатолий Дерека