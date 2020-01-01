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Челси собирается избавиться от двух игроков ради трансфера Санчо

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Джейдона Санчо может перебраться в чемпионат Англии.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Лондонский Челси в летнее трансферное окно готов продать двух футболистов, ради трансфера вингера дортмундской Боруссии.

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Как сообщает Express, "синие" избавятся от форварда Альвары Мораты и полузащитника Тьемуэ Бакайоко. Ожидается, что они выручат с их продажи около 78 миллионов фунтов (порядка 88 миллионов евро).

Эти деньги потребуются лондонцам для покупки игрока Боруссии Д Джейдона Санчо, которого оценивают в 120 миллионов фунтов (около 135 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия нашла замену Джейдону Санчо.

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Теги: Альваро Мората, Тьемуэ Бакайоко, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Джейдон Санчо, Боруссия Д, трансфер
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