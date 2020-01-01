Моуринью раскритиковал тренеров, которые выступают против доигровки АПЛ
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поддерживает идею возобновления сезона в английской Премьер-лиге.
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Как сообщает The Mirror, в четверг, 14 мая, состоялась видеоконференция с участием членов Ассоциации тренеров лиги. Во время обсуждения специалист резко отреагировал на слова своих коллег о том, что возобновление АПЛ - небезопасно в условиях пандемии коронавируса.
"Не хотите играть - сидите дома и смотрите Бундеслигу. Я хочу работать, хочу, чтобы АПЛ вернулась, как только будет возможно. Особенно хочу этого сейчас, когда мы видим, как другие лиги готовятся к возвращению", - сказал Моуринью своим коллегам.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить сезон с июня.
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