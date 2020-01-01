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Власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ в июне

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Руководство лиг должно разработать планы по возвращению футбола.
АПЛ может возобновиться в июне
АПЛ может возобновиться в июне
Getty Images

Правительство Великобритании позволило английской Премьер-лиге возобновить футбольный сезон в июне.

Министр спорта Оливер Доуден отметил, что власти не против возвращения футбола, однако все конкретные планы должны разработать сами лиги.

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"Мы разрешаем профессиональному футболу вернуться в июне. Все остальное будут решать руководства лиг, которые должны сами озвучат конкретные планы возвращения и проведения матчей", - приводит слова Доудена Sky Sports.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ проголосовали за продление истекающих контрактов.

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Теги: Великобритания, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, Англия
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