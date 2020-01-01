Воронин рассказал, почему не удалось закрепиться в Ливерпуле

Украинский форвард назвал главную проблему в составе "красных".

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин рассказал, почему у него не получилось закрепиться в Ливерпуле.

“Англия - не мой чемпионат. Возможно, в каких-то моментах я себя неправильно повел. Самым тяжелым в Ливерпуле для меня была ротация Бенитеса.

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Он крутил состав, как хотел. Если взять по именам игроков, которые играли тогда в Ливерпуле, то они, наверное, сильнее, чем нынешние.

Я вышел в составе, забил гол, а не следующую игру даже в заявку не попал. Ладно, если бы мне было 20 или 22 года. А я в Леверкузене играл в основе и после чемпионата мира пришел. Но я все равно виноватым оказался.

Воронин рассказал в каких условиях жил в Ливерпуле.

“Жил в поселке с одними испанцами. Вместе отмечали Новый год. Рядом жил Пепе Рейна, Фернандо Торрес, Фабио Аурелио и Хаби Алонсо. Повезло мне с домом“, - заявил Воронин в разговоре с Милевским на YouTube-канале Миля.

Ранее Воронин рассказал, что у него в Москве самые близкие друзья.