Де Хеа на карантине отрастил длинную бороду
Голкипер Манчестер Юнайтед изменил имидж.
Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа во время карантина решил отпустить свою бороду.
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Его возлюбленная, певица Эдурне Гарсия, на своей страничке в Instagram опубликовала фото со спортсменом, где видно его новый образ.
"Мой бородатый мужчина", - подписала снимок девушка.
Позже сам Де Хеа в Stories на своей страничке в Instagram выложил селфи.
Ранее сообщалось, что форвард Джейми Варди вместе с членами семьи перекрасили волосы в клубный цвет Лестера.
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