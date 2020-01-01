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Де Хеа на карантине отрастил длинную бороду

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Голкипер Манчестер Юнайтед изменил имидж.
Давид де Хеа
Давид де Хеа
Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа во время карантина решил отпустить свою бороду.

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Его возлюбленная, певица Эдурне Гарсия, на своей страничке в Instagram опубликовала фото со спортсменом, где видно его новый образ.

"Мой бородатый мужчина", - подписала снимок девушка.

Давид де Хеа со своей возлюбленной
Давид де Хеа со своей возлюбленной
instagram.com/edurnity/

Позже сам Де Хеа в Stories на своей страничке в Instagram выложил селфи.

Давид де Хеа
Давид де Хеа
instagram.com/d_degeaofficial/

Ранее сообщалось, что форвард Джейми Варди вместе с членами семьи перекрасили волосы в клубный цвет Лестера.

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Теги: Давид Де Хеа, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, имидж
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