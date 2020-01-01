Де Хеа на карантине отрастил длинную бороду

Голкипер Манчестер Юнайтед изменил имидж.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа во время карантина решил отпустить свою бороду.

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Его возлюбленная, певица Эдурне Гарсия, на своей страничке в Instagram опубликовала фото со спортсменом, где видно его новый образ.

"Мой бородатый мужчина", - подписала снимок девушка.

Давид де Хеа со своей возлюбленной instagram.com/edurnity/

Позже сам Де Хеа в Stories на своей страничке в Instagram выложил селфи.

Давид де Хеа instagram.com/d_degeaofficial/

Ранее сообщалось, что форвард Джейми Варди вместе с членами семьи перекрасили волосы в клубный цвет Лестера.