"PEP's CITY". Новая книга о работе Гвардиолы в Манчестер Сити

Серия онлайн-библиотеки Parimatch, посвященная мировому футболу, приготовила болельщикам еще один подарок, который станет особенно полезным во время карантина.

В книге “PEP’s CITY“ рассказывается о том, как Хосеп Гвардиола полностью изменил менеджмент в Манчестер Сити и установил новый стандарт в британском футболе. Куда бы не пришел Пеп, его команды быстро перенимают стиль испанца и буквально преображаются. В чем же именно секрет успеха этого тренера? Ответ на этот вопрос скрыт на страницах книги “PEP's CITY“

В книге описаны первые три сезона Хосепа в качестве коуча “горожан“: от момента его приглашения в клуб до подбора футболистов. О том, как команда стала выигрывать трофеи в рекордном темпе, расскажут ключевые фигуры Манчестер Сити.

“В команде есть юмор, и мы часто смеемся друг над другом. Каждый день у нас происходят какие-то споры по поводу одежды, каждый пытается вынести “модный приговор“ другому. Если кому-то не понравилась твоя новая обувь - берегись! По возвращении с тренировки ты можешь выявить ее у помойки или привязанной на шнурках к потолку“, - так описывает в книге атмосферу в команде наш легионер Александр Зинченко.

“Доступ к разнообразной информации сегодня открыт для всех, благодаря интернету, но при этом найти действительно качественные и интересные книги все равно бывает непросто. А ведь в дни карантина так хочется провести время с пользой и почитать о футболе в ожидании возобновления чемпионатов. Поэтому онлайн-библиотека Parimatch старается обеспечить всем желающим свободный доступ к интересной информации. И книга “PEP’s CITY“ - это наш новый подарок болельщикам“, - подчеркнул представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

“PEP’s CITY“ - уже третья книга о Гвардиоле в библиотеке Parimatch. Она обязательно понравится, как фанатам Манчестер Сити и английского футбола, так и ценителям таланта самого успешного тренера современности.

Скачать эту и другие книги можно абсолютно бесплатно. Книги, представленные в онлайн-библиотеке, раскрывают футбол изнутри, позволяя лучше понять, как живут команды, тренеры и футболисты за пределами стадиона.

В онлайн-библиотеке Parimatch для читателей также есть такие книги как “Пеп. Конфиденциально“ и “Эволюция Гвардиолы“, “Футбол по центру. Круифф, Пушкаш и прочие, изменившие игру“ и “История Лиги Чемпионов“.