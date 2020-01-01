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Челси включился в борьбу за приобретение лидера Ювентуса

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Босниец имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Лидер Ювентуса Миралем Пьянич, вероятно, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом сообщает The Guardian.

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По информации источника, в услугах боснийского футболиста заинтересован Челси, который начал переговоры с руководством туринского клуба.

“Пенсионеры“ хотят приобрести Пьянича, что позволит укрепить среднюю линию в летнее межсезонье. Челси рассматривается вариант возможного обмена на Жоржиньо, интерес к которому проявляет “старая синьора“.

В текущем сезоне Пьянич провел 32 матча за Ювентус, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Миралем согласился перейти в Барселону.

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Теги: Миралем Пьянич, Челси, Ювентус, футбол
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