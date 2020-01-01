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Защитник Манчестер Юнайтед: У Погба есть все, чтобы стать лучшим в мире

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Люк Шоу лестно высказался в сторону своего одноклубника.
Люк Шоу
Люк Шоу
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу высказался о своем партнере по команде Поле Погба.

“У Погба сложнее всего отобрать мяч. Он большой, сильный, у него быстрые ноги. Честно говоря, у Поля есть все, чтобы стать лучшим полузащитником в мире. Против него сложнее всего играть на тренировках.

Вы можете спросить об этом кого угодно из нашей команды. Он знает, как удержать мяч, лучше всех отдает пассы и бьет по воротам“, - цитирует Шоу пресс-служба “красных дьяволов“.

Ранее Поль Погба назвал партнера по команде, с которым он хотел бы изолироваться.

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Теги: футбол, Люк Шоу, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ
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