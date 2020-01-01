Полузащитник Тоттенхэма стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме

Полиция не смогла задержать преступников.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли подвергся вооруженному ограблению в собственном доме. ОБ этом сообщает The Sun.

Отмечается, что в ночь на среду футболист играл в бильярд подругой Руби Мэй, приемным братом Гарри и друзями, когда в дом ворвались двое неизвестных в масках с ножами.

Преступники ударили полузащитника и одного из его друзей в лицо, заставив Алли отдать две пары часов и драгоценности его подруги Руби Мэй, стоимостью более двух миллионов евро.

По горячим следам поймать преступников полиция не смогла.

Ранее сообщалось, что легендарный защитник Арсенала и Челси стал жертвой ограбления.