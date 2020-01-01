Переходил границы: Гиггз рассказал, почему Бекхэм ушел из МЮ

Валлиец отметил, что его бывший партнер по команде много спорил.

Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз назвал причины ухода Дэвида Бекхэма из команды.

“В большей степени переход Бекхэма в Реал был связан с футбольными причинами. Клуб сделал это, чтобы подписать кого-то другого и потому, что Бекхэм лишился своего прежнего влияния. А может, просто пришло время.

Иногда Бекхэм переходил границы, постоянно спорил. Тогда пришло время обеим сторонам разойтись. Такое происходило и с другими футболистами“, - цитирует Гиггза beIN Sports.

Ранее Гиггз назвал игроков Манчестер Юнайтед, которых Фергюсон никогда не критиковал.