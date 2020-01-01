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Конте: Для меня было привилегией работать с Терри

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Итальянский специалист признался, что футболист ему в многому помог.
Джон Терри и Антонио Конте
Джон Терри и Антонио Конте
Getty Images

Бывший тренер Челси Антонио Конте вспомнил работу с защитником Джоном Терри.

“Для меня было привилегией работать во главе Челси с такими легендами, как Джон Терри. Это невероятный, очень хороший человек и футболист топ-уровня. Он помогал мне в первый сезон, как на поле, так и за его пределами.

Он играл очень важную роль в тренировочном процессе и помогал поддерживать высокий уровень концентрации в команде.

Не думаю, что смогу его отблагодарить в достаточной мере. Он был очень важным для меня и для команды“, - цитирует Конте Sky Sports.

Напомним, Антонио Конте возглавлял Челси с 2016 по 2018 год.

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Теги: футбол, Антонио Конте, Челси, чемпионат Англии, АПЛ
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