Конте: Для меня было привилегией работать с Терри
Итальянский специалист признался, что футболист ему в многому помог.
Бывший тренер Челси Антонио Конте вспомнил работу с защитником Джоном Терри.
“Для меня было привилегией работать во главе Челси с такими легендами, как Джон Терри. Это невероятный, очень хороший человек и футболист топ-уровня. Он помогал мне в первый сезон, как на поле, так и за его пределами.
Он играл очень важную роль в тренировочном процессе и помогал поддерживать высокий уровень концентрации в команде.
Не думаю, что смогу его отблагодарить в достаточной мере. Он был очень важным для меня и для команды“, - цитирует Конте Sky Sports.
Напомним, Антонио Конте возглавлял Челси с 2016 по 2018 год.
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