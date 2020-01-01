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Манчестер Юнайтед выделит крупную сумму на трансфер игрока Лиона

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"Красные дьяволы" готовы потратить 60 миллионов фунтов на покупку Муссы Дембеле.
Мусса Дембеле
Мусса Дембеле
Getty Images

Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно рассчитывает заполучить нападающего Лиона Муссу Дембеле.

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По информации Express, "красные дьяволы" готовы выделить на покупку 60 миллионов фунтов (около 68,4 миллионов евро). Англичане не сомневаются, что этой суммы им хватит для покупки, учитывая нынешнюю финансовую ситуацию из-за пандемии коронавируса, а также тот факт, что Лион остался без еврокубков из-за досрочно завершившегося сезона.

Источник также отмечает, что главный тренер манкунианцев уже три раза отправлял скаутов на матчи Лиона в течение сезона, чтобы оценить Дембеле.

Ранее сообщалось, что Челси хочет приобрести игрока Лиона за 50 миллионов евро.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, футбол, Мусса Дембеле, чемпионат Франции по футболу, Лига 1
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