Голкипер МЮ получил жалобы от соседей и был вынужден снести детскую площадку
Вратарь Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро был вынужден снести детскую игровую площадку, которая была установлена не его дворе.
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Как сообщает The Sun, причиной такого решения стали жалобы соседей. Дело в том, что Ромеро установил у себя во дворе игровой дом The Double Whammy стоимостью около 23 тысяч евро. Эта игровая площадка включает в себя большой замок, горку и домик.
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Футболист установил его без разрешения на планирование, однако после все же обратился за его получением. А вот соседи Ромера пожаловались и заявили, что подобная площадка подходит для парков развлечений, а не для тихой жилой зоны.
Стоит отметить, что один из соседей Ромеро - бывший тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон.
Ранее сообщалось, что аргентинский футболист стал виновником смертельного ДТП.
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