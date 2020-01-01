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Голкипер МЮ получил жалобы от соседей и был вынужден снести детскую площадку

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Детский игровой дом, который был во дволре футболиста, обошелся в 23 тысячи евро.
Серхио Ромеро
Серхио Ромеро
Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро был вынужден снести детскую игровую площадку, которая была установлена не его дворе.

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Как сообщает The Sun, причиной такого решения стали жалобы соседей. Дело в том, что Ромеро установил у себя во дворе игровой дом The Double Whammy стоимостью около 23 тысяч евро. Эта игровая площадка включает в себя большой замок, горку и домик.

Игровая площадка The Double Whammy
Игровая площадка The Double Whammy
thesun.co.uk

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Футболист установил его без разрешения на планирование, однако после все же обратился за его получением. А вот соседи Ромера пожаловались и заявили, что подобная площадка подходит для парков развлечений, а не для тихой жилой зоны.

Стоит отметить, что один из соседей Ромеро - бывший тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон.

Ранее сообщалось, что аргентинский футболист стал виновником смертельного ДТП.

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Теги: Серхио Ромеро, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
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