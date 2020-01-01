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Клубы АПЛ проголосовали за продление истекающих контрактов

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Стороны могут договориться о продлении соглашения до 23 июня.
Чемпионат Англии
Чемпионат Англии
Getty Images

В понедельник, 11 мая, руководители 20 клубов АПЛ провели видеоконференцию по возобновлению сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Independent.

Одним из вопросов, который удалось решить, стали истекающие соглашения футболистов. Представители всех клубов проголосовали за продление контрактов, которые истекают 30 июня до конца сезона-2019/20. Это также касается арендных соглашений при условии договоренности между сторонами.

Отмечается, что клубы должны договориться с футболистами не позднее 23 июня.

Ранее сообщалось, что спортивные соревнования в Англии возобновятся не ранее 1 июня.

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Теги: футбол, чемпионат Англии, АПЛ
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