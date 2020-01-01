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Ван Дейк рассказал, как едва не вылетел из молодежной академии

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Нидерландец вспомнил начало своей карьеры.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк признался, что был близок к тому, чтобы уйти из футбола.

“Я играл в академии Виллем II в течение десяти лет. Был период, когда мне было около 16 лет, и я был на грани того, чтобы не попасть на следующий год в академии. Я не был достаточно хорош, я много сидел на скамейке запасных.

Летом у меня был всплеск роста, и после этого все прошло очень хорошо. У меня была травма в паху, потому что я очень сильно рос, но после этого я сделал большие шаги в карьере“, - приводит слова футболиста Sky Sports.

Ранее Ван Дейк заявил, что хочет стать легендой Ливерпуля.

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Теги: футбол, Вирджил ван Дейк
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