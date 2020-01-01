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Уилшир: В Арсенале мне дали шанс себя проявить

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Футболист признался, что в команде он чувствовал себя ребенком.
Джек Уилшир
Джек Уилшир
Getty Images

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир вспомнил свои выступления за Арсенал, воспитанником которого он является.

“Сеск Фабрегас всегда помогал мне советами. Тогда в команде уже был Киран Гиббс, а позже присоединился Аарон Рэмзи. Во время предсезонной подготовки мы очень сдружились, потому что были практически одного возраста. В такие моменты молодые игроки всегда стараются держаться вместе, особенно когда оказываются в первой команде.

Тогда я старался сохранять спокойствие. Возможно, это прозвучит безумно, но я не ощущал, что заслуживаю находиться в Арсенале. Тогда я был лишь ребенком. Несмотря на то, что у меня было очень много травм, в клубе мне дали шанс себя проявить“, - отметил Уилшир в подкасте официальному сайту Арсенала.

Напомним, Уилшир защищал цвета Арсенала с 2008 по 2018 год. Ранее он признался, что хотел бы перезапустить свою карьеру.

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Теги: футбол, Джек Уилшир, Арсенал, чемпионат Англии, АПЛ
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