Уилшир: В Арсенале мне дали шанс себя проявить

Футболист признался, что в команде он чувствовал себя ребенком.

Полузащитник Вест Хэма Джек Уилшир вспомнил свои выступления за Арсенал, воспитанником которого он является.

“Сеск Фабрегас всегда помогал мне советами. Тогда в команде уже был Киран Гиббс, а позже присоединился Аарон Рэмзи. Во время предсезонной подготовки мы очень сдружились, потому что были практически одного возраста. В такие моменты молодые игроки всегда стараются держаться вместе, особенно когда оказываются в первой команде.

Тогда я старался сохранять спокойствие. Возможно, это прозвучит безумно, но я не ощущал, что заслуживаю находиться в Арсенале. Тогда я был лишь ребенком. Несмотря на то, что у меня было очень много травм, в клубе мне дали шанс себя проявить“, - отметил Уилшир в подкасте официальному сайту Арсенала.

Напомним, Уилшир защищал цвета Арсенала с 2008 по 2018 год. Ранее он признался, что хотел бы перезапустить свою карьеру.