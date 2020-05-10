По дешевке: Реал готов избавиться от Бэйла за унизительную сумму

Ньюкасл заинтересован в приобретение игрока.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл может перебраться в АПЛ, об этом сообщает Marca.

По информации источника, в услугах валлийского футболиста заинтересован Ньюкасл, в котором появились новые владельцы из Саудовской Аравии. Боссы уже включили Бэйла в список приоритетных целей на летнее трансферное окно.

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Руководство Реал готово расстаться с Бэйлом за 20 миллионов евро. Команда рассчитывает, что уход валлийца позволит разгрузить зарплатную ведомость и сбалансировать бюджет.

Отмечается, что Гарет не желает покидать Реал, ведь боится потерять деньги, которые он зарабатывает по действующему до 2022 года контракту.

Напомним, что летом 2013 года Бэйл перешел из Тоттенхэма в Реал за 101 миллион евро. Переход валлийца долгое время был одним из самых дорогих трансферов в истории мирового футбола.

Ранее сообщалось, что Реал хочет провести крупную чистку состава летом.