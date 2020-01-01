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Гиггз назвал игроков Манчестер Юнайтед, которых Фергюсон никогда не критиковал

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Валлиец выделил футболистов, к которым у шотландца не было претензий.
Райан Гиггз
Райан Гиггз
Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз рассказал особенности работы под руководством Алекса Фергюсона.

“Были только три или четыре футболист, которых Фергюсон не критиковал. Это Эрик Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Они выполняли работу на поле, поэтому у него никогда не было к ним претензий. Сэр Алекс - мастер психологии, он умел и знал, как заставить каждого быть максимально эффективным.

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У меня же были постоянные ссоры с ним. Меня часто штрафовали, доходило даже до того, что оставляли без двухнедельной зарплаты. Я спорил с ним, приводил свои аргументы. Но позже Фергюсон признался мне, что ему вообще-то нравилось, когда я так себя вел.

Это показывало то, что мне не было все равно на судьбу команды. Но сэр Алекс все равно штрафовал меня, - чтобы показать, кто тут главный“, - приводит слова Гиггза beIN Sport.

Вашему вниманию топ-10 лучших тренеров в истории футбола.

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Теги: Райан Гиггз, Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед, футбол
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