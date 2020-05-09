Чех назвал самого сложного нападающего для себя как вратаря

Бывший игрок выделил легенду сборной Англии.

Легендарный вратарь Челси, Арсенала и сборной Чехии Петр Чех назвал самого сложного нападающего, против которого приходилось играть.

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“Самый сложный нападающий для меня? Уэйн Руни. Каждый раз, когда мы играли против Манчестер Юнайтед, мне приходилось постоянно быть начеку, когда он получал мяч, потому что он был очень умен и непредсказуем.

Уэйн - человек, который может бороться за мяч, бегать, преследовать противника, нестандартно бить по воротам. Он мог забить с центральной линии или мог попытаться перебросить мяч, если вратарь вышел далеко из ворот. Мне нравилось играть против него, это было сложно, но интересно“, - рассказал Чех в интервью официальному сайту Челси.

Напомним, Петр Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году, а далее начал выступать в хоккее.

Ранее Моуринью составил символическую сборную из бывших игроков.