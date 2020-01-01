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Компани назвал лучшего защитника в истории АПЛ

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Бельгиец выделил защитника Ливерпуля.
Вирджил Ван Дейк
Вирджил Ван Дейк
Getty Images

Бывший футболист Манчестер Сити Венсан Компани назвал лучшего защитника в истории АПЛ.

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“Я могу сказать, что лучший защитник в истории АПЛ -  Вирджил Ван Дейк. Несмотря на то, что он и не был на виду так долго, как Джон Терри или Рио Фердинанд, но он в последние пару лет показывал свой уровень.

Ливерпуль до Ван Дейка и Ливерпуль с ним - это абсолютно разные команды. Я бы назвал его лучшим“, - приводит слова Компани Goal.

Вашему вниманию величайшие футболисты в мире за последние 25 лет - часть 3.

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Теги: Венсан Компани, Манчестер Сити, Вирджил ван Дейк, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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