Бельгиец выделил защитника Ливерпуля.

Бывший футболист Манчестер Сити Венсан Компани назвал лучшего защитника в истории АПЛ.

Читай также: Ван Дейк: Я намерен стать легендой Ливерпуля

“Я могу сказать, что лучший защитник в истории АПЛ - Вирджил Ван Дейк. Несмотря на то, что он и не был на виду так долго, как Джон Терри или Рио Фердинанд, но он в последние пару лет показывал свой уровень.

Ливерпуль до Ван Дейка и Ливерпуль с ним - это абсолютно разные команды. Я бы назвал его лучшим“, - приводит слова Компани Goal.

Вашему вниманию величайшие футболисты в мире за последние 25 лет - часть 3.