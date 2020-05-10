С петлей на шеи: Ван Гал рассказал о своей работе в Манчестер Юнайтед

Специалист считает, что в Англии выдал лучший этап своей тренерской карьеры.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Луи ван Гал рассказал о своем этапе в английском клубе.

Читай также: Легенда МЮ: На месте игроков я бы не соглашался на снижение зарплат

“Самым сложным отрезком был момент в МЮ, когда на протяжении шести месяцев на моей шее была петля. Я намеревался доработать свой контракт до конца, но я понятия не имел, что задумал Вудворд. Когда он меня уволил, то это стало для меня самым большим сюрпризом за всю жизнь.

В других клубах я сталкивался с внутренним сопротивлением, но никогда не встречал ничего, что было бы похоже на происходившее в МЮ.

То, что я добился в МЮ - это мой лучший результат за всю карьеру. Нам удалось выиграть Кубок Англии вдесятером в дополнительное время на Уэмбли. Кубок Англии - самый престижный национальный кубковый турнир в мире. Я был невероятно горд этим.

С января я был с петлей на шее, ожидая казни. Но я продолжал верить в игроков, так что я горжусь тем, чего достиг в тому году“, - приводит слова ван Гала The Mirror.

Ранее капитан МЮ назвал самого главного соперника команды.