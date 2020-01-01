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Манчестер Сити хочет подписать юного таланта ПСЖ

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"Горожане" могут выкупить контракта игрока.
Эдуард Мишу
Эдуард Мишу
www.psg.fr

Манчестер Сити заинтересован в приглашение игрока ПСЖ Эдуарда Мишу, об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, руководство “горожан“ готово сделать предложение боссам ПСЖ о приобретение игрока. Манчестер Сити намерено выкупить оставшийся год по контракту футболиста.

Отмечается, что если английскому клубу не удастся выкупить Мишу в летнее трансферное окно, то попробует договориться с 17-летним игроком в 2021-м году.

Ранее сообщалось, что юный полузащитник ПСЖ попал в сферу интересов Барселоны.

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Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Эдуард Мишу, футбол
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