Клопп назвал футболиста, которого хотел бы видеть в Ливерпуле

Специалист выбирал из игроков, которые завершили карьеру.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп выбрал футболиста, с которым хотел бы поработать в составе “красных“.

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“Стивен Джеррард. Это был легкий выбор. Обидно, что он так и не сыграл в моей команде. Но я думаю, что он должен был бы бороться за место в стартовом составе.

Самое смешное, что мы живем в одном районе, но я никогда не видел его до карантина. За это же время я успел пересечься с ним шесть-семь раз. Я гуляю с собакой, а он прогуливается с семьей. Всегда приятно видеть его“, - приводит слова Клоппа Daily Mail с ссылкой на BT Sport .

Ранее стала известна символическая сборная АПЛ по версии BBC Sport.