Голкипер Тоттенхэма приобрел пса для охраны за 15 тысяч фунтов

Уго Льорис стал обладателем элитного личного защитника.

Голкипер Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис приобрел себе пса для охраны за 15 тысяч фунтов (около 17 тысяч евро).

По информации The Sun, Льорис обратился в компанию Elite Protection Dogs, которая занимается продажей немецких и бельгийских овчарок для охранных целей. Собаки этой компании из военной и полицейской среды, которые проходят интенсивные тренировки.

Фирма отмечает, что занимается тренировками двух типов собак - сторожевых и "личных защитников".

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"Сторожевые псы независимы и не нуждаются в общении, поскольку их обучают охранять территорию. Цены на таких собак стартуют с 10 000 фунтов.

"Личные охранники" - это домашний питомец. Им нужны семейные связи, любовь, и такие псы дружелюбны к детям. Цены стартуют с 15 000 фунтов стерлингов"", - говорится на сайте компании.

Уго Льорис - не первый клиент Elite Protection Dogs. Ранее собак у этой компании приобрели Рахим Стерлинг, Джейми Варди, Маркус Рэшфорд, Фил Джонс и Поль Погба.