Девушка Зинченко рассказала, кто из игроков Ман Сити мог бы стать актером

Влада Седан отметила, что у Кайла Уокера отличное чувство юмора.

Влада Седан, невеста украинского игрока Манчестер Сити Александра Зинченко, поделилась своим мнением об игроках "горожан" Кайле Уокере и Джоне Стоунзе.

"Классный актер получился бы из Уокера. Он не скрывает своего хорошего чувства юмора. Однако в быту, без камер - что не слово, то можно смеяться. Он артистичный.

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Также, как по мне, артистичный Стоунз. Я хорошо общаюсь с его девушкой. В неформальной обстановке Джон тоже может почудить. Получился бы неплохой тандем. Не знаю, как Голливуд, но в каком-то ситкоме я бы за ними последила", - приводит слова Седан сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко и Влада Седан провели яркую совместную тренировку.