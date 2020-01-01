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Девушка Зинченко рассказала, кто из игроков Ман Сити мог бы стать актером

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Влада Седан отметила, что у Кайла Уокера отличное чувство юмора.
Влада Седан
Влада Седан
instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан, невеста украинского игрока Манчестер Сити Александра Зинченко, поделилась своим мнением об игроках "горожан" Кайле Уокере и Джоне Стоунзе.

"Классный актер получился бы из Уокера. Он не скрывает своего хорошего чувства юмора. Однако в быту, без камер - что не слово, то можно смеяться. Он артистичный.

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Также, как по мне, артистичный Стоунз. Я хорошо общаюсь с его девушкой. В неформальной обстановке Джон тоже может почудить. Получился бы неплохой тандем. Не знаю, как Голливуд, но в каком-то ситкоме я бы за ними последила", - приводит слова Седан сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко и Влада Седан провели яркую совместную тренировку.

 

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Теги: Влада Седан, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Манчестер Сити, футбол, вне игры
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