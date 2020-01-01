Венгер: Я все еще очень переживаю за Арсенал и слежу за всеми матчами

Бывший наставник лондонской команды верит, что Микель Артета сможет вернуть "канонирам" культуру игры.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер прокомментировал работу нынешнего наставника “канониров“ Микеля Артеты.

“Я все еще очень переживаю за клуб и слежу за всеми матчами. Я верю, что в Арсенале есть культура игры, которую я привил и за которую меня уважают, и я надеюсь, что Микель сможет ее вернуть“, - цитирует французского специалиста talkSport.

Ранее Венгер признался, что Ливерпуль заслужил чемпионство в этом сезоне.