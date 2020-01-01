Игало надеется остаться в Манчестер Юнайтед

Футболист выступает за "красных дьяволов" на правах аренды.

Форвард Манчестер Юнайтед Одион Игало, права на котрого принадлежат Шанхай Шеньхуа, высказался о своем будущем.

“В первую очередь, хотел бы закончить сезон, если это возможно. Я был в хорошей форме, забивал голы, и теперь мы остановились. Я приложил все усилия на поле и, надеюсь, мы вернемся к игре.

У команды был хороший импульс до начала пандемии. Сейчас я нахожусь в аренде, и это сократит мое время в клубе.

Клуб, я, и каждый футболист переживает тяжелое время, потому что мы не можем делать то, что любим. Сначала надо закончить сезон, а потом мы подумаем с Юнайтед о новом соглашении“, - цитирует футболиста BBC Sport.

Ранее сообщалось, что Шанхай Шеньхуа намерен удержать Игало огромной зарплатой/