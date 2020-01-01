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Венгер: Независимо от того, что решат в АПЛ, Ливерпуль для всех чемпион

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Французский специалист отметил работу Юргена Клоппа.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что в этом сезоне Ливерпуль заслужил чемпионство.

“Клопп провел отличную работу, потому что Ливерпуль ждал этого трофея 30 лет. И когда задумываешься, что у них такой огромный отрыв по очкам от Манчестер Сити. 25 очков - это просто гигантский отрыв.

Независимо от того, что решат в Англии, думаю, что для всех Ливерпуль - чемпион“, - цитирует Венгера talkSport.

Ранее стало известно, когда АПЛ планирует возобновить сезон.

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Теги: футбол, Арсен Венгер, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ
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