Венгер: Независимо от того, что решат в АПЛ, Ливерпуль для всех чемпион

Французский специалист отметил работу Юргена Клоппа.

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что в этом сезоне Ливерпуль заслужил чемпионство.

“Клопп провел отличную работу, потому что Ливерпуль ждал этого трофея 30 лет. И когда задумываешься, что у них такой огромный отрыв по очкам от Манчестер Сити. 25 очков - это просто гигантский отрыв.

Независимо от того, что решат в Англии, думаю, что для всех Ливерпуль - чемпион“, - цитирует Венгера talkSport.

Ранее стало известно, когда АПЛ планирует возобновить сезон.