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Сульшер: Я надеюсь, что для возобновления сезона будет выбрано самое безопасное решение

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Норвежский специалист отметил, что если футболисты морально не готовы возвращаться на поле, то ему нечем возразить им.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер считает, что не все футболисты захотят вернуться на поле из-за пандемии коронавируса.

“В этом случае мне нечем возразить им. Если игрок морально не готов, то мы не можем его принуждать. Футболисты не говорили о своей обеспокоенности, но мы верим работникам здравоохранения.

Футбол всегда связан с болельщиками, с этой атмосферой, но настали странные времена. Главное вернуть футбол, я надеюсь, что будет выбрано самое безопасное решение“, - цитирует специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в Англии могут сократить продолжительность матчей после возобновления сезона.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, чемпионат Англии, АПЛ, Манчестер Юнайтед
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