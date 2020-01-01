Сульшер: Я надеюсь, что для возобновления сезона будет выбрано самое безопасное решение

Норвежский специалист отметил, что если футболисты морально не готовы возвращаться на поле, то ему нечем возразить им.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер считает, что не все футболисты захотят вернуться на поле из-за пандемии коронавируса.

“В этом случае мне нечем возразить им. Если игрок морально не готов, то мы не можем его принуждать. Футболисты не говорили о своей обеспокоенности, но мы верим работникам здравоохранения.

Футбол всегда связан с болельщиками, с этой атмосферой, но настали странные времена. Главное вернуть футбол, я надеюсь, что будет выбрано самое безопасное решение“, - цитирует специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в Англии могут сократить продолжительность матчей после возобновления сезона.