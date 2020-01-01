Моуринью: Хочу выиграть четвертый титул АПЛ

Португалец хочет завоевать трофей со своим нынешним клубом.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью заявил, что планирует выиграть четвертый трофей английской Премьер-лиги.

“Предпочитаю думать, что я выиграю четвертый трофей АПЛ. Пока что у меня три. Хочу думать, что будет четвертый. Конечно же, с Тоттенхэмом“, - признался португальский специалист в интервью Youtube-каналу Окко Спорт.

Напомним, что Жозе Моуринью три раза становился чемпионом Англии вместе с Челси - в сезонах-2004/2005, 2005/2006 и 2014/2015.