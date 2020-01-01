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Зинченко - о карантине: Невозможно больше терпеть

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Спортсмен заявил, что у него уже крыша едет.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко признался, что соскучился по тренировочному процессу, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

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“Если описать карантин в трех словах: “невозможно больше терпеть“. На самом деле, каждый соскучился по футболу, уже крыша едет.

Судя по Instagram, большинство ребят находятся дома. Тот же Гюндоган, Сане, Отаменди и Агуэро остались в Манчестере. В общем чате активности мало, у всех семьи, дети, свои заботы.

Тренируемся два раза в неделю вместе с командой онлайн. Тренерский штаб в работу не вмешивается, работаем с физиотерапевтом“, - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу Видеожурналу Yellow.

Ранее Зинченко потроллил Стерлинга за стиль бега.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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