Зинченко - о карантине: Невозможно больше терпеть
Спортсмен заявил, что у него уже крыша едет.
Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко признался, что соскучился по тренировочному процессу, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
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“Если описать карантин в трех словах: “невозможно больше терпеть“. На самом деле, каждый соскучился по футболу, уже крыша едет.
Судя по Instagram, большинство ребят находятся дома. Тот же Гюндоган, Сане, Отаменди и Агуэро остались в Манчестере. В общем чате активности мало, у всех семьи, дети, свои заботы.
Тренируемся два раза в неделю вместе с командой онлайн. Тренерский штаб в работу не вмешивается, работаем с физиотерапевтом“, - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу Видеожурналу Yellow.
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