Сон завершил военные сборы в Южной Корее, став одним из лучших в группе

Спортсмен показал отличные результаты по стрельбе.

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин завершил трехнедельные военные сборы в армии Южной Кореи, об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист вошел в пятерку лучших военнослужащих в своей группе, которая состояла из 157 человек. Отмечается, что Сон добился высоких достижений в дисциплине стрельбы.

Сон должен будет выполнить обязательные общественные работы до 2023 года. В этом месяце он отправится в Лондон.

Ранее сообщалось, что в Англии могут сократить продолжительность матчей после возобновления сезона.