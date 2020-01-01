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Сон завершил военные сборы в Южной Корее, став одним из лучших в группе

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Спортсмен показал отличные результаты по стрельбе.
Сон Хын Мин
Сон Хын Мин
Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин завершил трехнедельные военные сборы в армии Южной Кореи, об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист вошел в пятерку лучших военнослужащих в своей группе, которая состояла из 157 человек. Отмечается, что Сон добился высоких достижений в дисциплине стрельбы.

Сон должен будет выполнить обязательные общественные работы до 2023 года. В этом месяце он отправится в Лондон.

Ранее сообщалось, что в Англии могут сократить продолжительность матчей после возобновления сезона.

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Теги: Сон Хын Мин, Тоттенхэм, футбол, военные сборы, военная служба, фото
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