Сон завершил военные сборы в Южной Корее, став одним из лучших в группе
Спортсмен показал отличные результаты по стрельбе.
Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин завершил трехнедельные военные сборы в армии Южной Кореи, об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, футболист вошел в пятерку лучших военнослужащих в своей группе, которая состояла из 157 человек. Отмечается, что Сон добился высоких достижений в дисциплине стрельбы.
Сон должен будет выполнить обязательные общественные работы до 2023 года. В этом месяце он отправится в Лондон.
Ранее сообщалось, что в Англии могут сократить продолжительность матчей после возобновления сезона.
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