СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, продолжает цикл, посвященный истории "Красных".

Нынешний Ливерпуль определенно стоит называть особенной и уникальной командой для современного футбола. В течение последних сезонов мерсисайдцы дважды добирались до решающего поединка в ЛЧ, а сейчас находятся на пороге чемпионства в Англии, которого ждали уже более 30 лет. Если спросить любого фаната, какова главная причина такого резкого подъема команды, большинство без раздумий укажет пальцем на тренера команды.

Почему же именно Юрген Клопп стал таким уникальным наставником для “красных“? В истории команды с Энфилда было множество великих и мудрых тренеров, которые были сильнее немецкого тренера как в тактике, так и в психологии.

Даже тот же Брендан Роджерс, о котором мы недавно писали, едва не привел Ливерпуль к титулу в АПЛ и показывал примерно такую же яркую игру. Нет, Клоппа не стоит называть лучшим тренером, чем Шенкли, Далглиш или Бенитес с Улье. Он просто другой и уникален по-своему.

Немец появился в команде в не самое простое время, а именно в октябре 2015 года. Где на тот момент находился Ливерпуль? В 10-е годы XXI века “красные“ лишь раз сумели взобраться в топ-4. Речь о том уникальном сезоне-2013/14 Роджерса, когда падение Стивена Джеррарда помешало команде добраться до трофея. Тот год ознаменовался невероятным прорывом, однако он был единичным. Спустя сезон мерсисайдцы закончили уже на 7 месте, а начало сезона-2015/16 вышло крайне трудным.

Летом команду покинули многолетний капитан Стивен Джеррард и лидер атак Рахим Стерлинг, а усилить команду Роджерс решил с помощью нестабильного Кристиана Бентеке, немолодого Джеймса Милнера, а также малоизвестных Ингза, Фирмино и Гомеса.

Это уже сейчас половина из них воспринимаются как топ-футболисты, а на тот период их переход смотрелся странно. После двух побед на старте АПЛ Ливерпуль угодил в кризис, добыв лишь один триумф за 6 туров.

После ничьей на поле Эвертона терпение у руководства закончилось и Брендан Роджерс завершил свою карьеру на Энфилде. По правде говоря, боссы имели полное право прощаться с североирландцем в межсезонье.

К тому же, ряд именитых тренеров освободились летом 2015 года, среди которых были Карло Анчелотти и Юрген Клопп. Впрочем, до одного из них выбор все же дошел в октябре, после ухода Брендана.

“Общался с владельцем Ливерпуля после того, как покинул Реал. Они искали нового тренера. Думаю, они сделали правильный выбор, назначив Юргена Клоппа. Он делает фантастическую работу в Ливерпуле, молодец“, - рассказал недавно Карло Анчелотти, который также мог оказаться на Энфилде.

Фанаты команды ожидали, что после прихода в Ливерпуль немец начнет серьезную кадровую чистку и активную игру на трансферном рынке. Однако Клопп с самого первого дня в команде учил болельщиков по-другому воспринимать игроков.

“Большая часть фанатов думала, что нам надо многое изменить в команде с прошлого сезона. Мы с тренерским штабом думаем иначе. Да, мы изменили некоторые вещи, но большая часть футболистов, которые играли в прошлом сезоне, по-прежнему здесь. Мы хотим строить команду вокруг них“, - рассказывал о своих планах Юрген.

Пусть результаты немца не стали сразу идеальными, однако некоторые изменения были заметны невооруженным глазом. К примеру, Клопп принял Ливерпуль на 6 месте, а завершил сезон на восьмом.

В первых трех играх немец добыл лишь три ничьи, однако уже в четвертом матче сумел переиграть на выезде Челси и отправить в отставку Жозе Моуриньо. К слову, через три сезона Жозе уже в ранге тренера МЮ также потеряет пост после поражения от Клоппа (1:3 на Энфилде в декабре 2018 года).

Пусть первый сезон и выдался тяжелым для Юргена в АПЛ, однако в Лиге Европы немец продемонстрировал свои перспективы на Энфилде. Вместе с незнакомыми игроками, которых немец принял по ходу сезона, Клопп дошел до финала турнира. По пути “красные“ уверенно прошли Манчестер Юнайтед, а также в сверхволевом стиле выбросили из турнира дортмундскую Боруссию.

Те матчи против экс-подопечных Клоппа впервые познакомили Энфилд с теми сумасшедшими эмоциями, которые фанаты переживают до сегодняшнего дня. После 1:1 в Дортмунде мерсисайдцы “горели“ на своем поле со счетом 1:3, а это означало, что от вылета с турнира их спасли бы аж три гола за полтайма. Тогда-то болельщики вспомнили о характере, который игроки Ливерпуля не проявляли аж со стамбульского финала ЛЧ-2005 под руководством Бенитеса.

Впрочем, следующие сезоны показали, что не все так гладко в системе Клоппа. Да, с каждым сезоном Ливерпуль улучшал свои показатели в турнирах. Однако в первый полный год на Энфилде Юрген так и не навязал борьбу за чемпионство Челси и добыл лишь 4 место, а спустя сезон опять-таки довольствовался лишь местом в топ-четверке.

Впрочем, внутренние изменения в команде проходили практически незаметно для посторонних, однако уже в прошлом сезоне все смогли их увидеть воочию.

Во-первых, Юрген изменил позицию и стиль игры некоторых исполнителей. Джеймс Милнер не рассматривался немцем как атакующий хавбек, коим англичанин был в Манчестер Сити. Ввиду своего возраста Джеймс не был способен успевать за скоростями команды и был переведен в опорную зону. Более того, Клопп выпускал Милнера и на левом фланге обороны, где до прихода Робертсона “обитал“ крайне ненадежный Альберто Морено.

Кроме того, существенно изменилась позиция Фирмино на поле. В Хоффенхайме Бобби играл чистого форварда, однако Юрген увидел в нем вольного художника и отдал ему роль условного плеймейкера.

И правда, завершение атак - не самая сильная сторона бразильца. Однако благодаря своей работоспособности Фирмино умудряется закрыть несколько позиций на поле и находить моменты для партнеров по команде.

Кроме того, Клопп нашел подход к Джо Гомесу, который пришел на Энфилд за пару месяцев до перехода Юргена и явно не походил на игрока, который подходит немцу. Изначально Гомес был правым защитником, однако тренер увидел в нем игрока центра обороны. Нельзя сказать, что из Джо вырос топ-центрбек, однако свои функции он выполняет удовлетворительно.

Все эти замены происходили малозаметно для сторонних фанатов, однако существенно влияли на игру команды. Впрочем, без трансферов Ливерпулю было сложно выйти на новый уровень.

Клопп делал точечные усиления на проблемные позиции и выводил пришедших футболистов на новый уровень. Фабиньо, Вейналдум, Кейта, Мане, Салах, Робертсон, ван Дейк, Матип, Алиссон – все эти футболисты раскрыли себя по-новому на «Энфилде».

Однако в становлении нынешнего Ливерпуля большую роль отыграли не только игроки и сам Юрген, но и малозаметная перемена, которая произошла летом 2018 года. Ряд фанатов называет ее “пересадка головного мозга“.

Клопп переходил в Ливерпуль вместе со своим штабом, в который входил его давний приятель Желько Бувач. Босниец был его “правой рукой“, хотя сам Клопп называл своего ассистента “Мозгом“.

Бувач проработал с немцем 17 лет в течение всей его тренерской карьеры. Так же хорошо у Желько с Юргеном складывалось и в Ливерпуле, однако появление в их штабе некого Пепейна Лейндерса заставило парочку разойтись. В чем же причина и кто такой этот Лейндерс?

Голландский специалист прибыл в Ливерпуль за полтора года до прихода Юргена Клоппа, еще при Роджерсе. Из-за ряда травм у молодого наставника не задалась игровая карьера, поэтому он решил попробовать себя в тренерском ремесле.

Пепейн сумел попасть на стажировку в ПСВ, а затем получил должность в Порту. Именно там руководитель академии Ливерпуля Майкл Бил нашел Лейндерса и предложил ему стать главным тренером команды U-16.

Там он отменно показал себя, раскрыв ряд талантов для команд старших возрастных категорий. Среди главных достижений Пепейна в академии Ливерпуля был и Трент Александер-Арнольд, которому голландец дал дорогу во взрослый футбол.

Прогресс игроков из академии заставил Роджерса пригласить Лейндерса в свой тренерский штаб. Однако после увольнения североирландца карьера Пепейна повисла на нитке. Специалист ожидал, что Клопп не захочет принимать его в свой штаб, но один случай изменил его мнение.

“Однажды Клопп подошел ко мне с письмом в руках и сказал: “Слушай, Пепейн, мне пришло письмо из Германии, но оно на английском. Ничего не могу разобрать“. Оказалось, что автором письма был тренер из Германии, который хотел войти в тренерский штаб. Юрген переспросил Линдерса: “То есть, он хочет занять твое место?“ Я отвечаю: “Да, и вы вправе сделать свой выбор“. На что в ответ Клопп разорвал письмо, выбросил его в урну и ушел, не сказав ни слова“, - вспоминает один из первых эпизодов совместной работы Лейндерс.

После этого Пепейн понял, что они с Юргеном сработаются. В начале 2018 года Пепейну все же пришлось покинуть Энфилд и отправиться на Родину, поскольку его отец был болен раком и ему требовалась помощь.

К тому же, клуб Эрсте Дивизии (второй дивизион Нидерландов) предложил Лейндерсу должность главного тренера. Пепейн откликнулся на предложение, однако вернуть команду в элитный дивизион не сумел.

Как только отцу Лейндерса стало лучше, Клопп загорелся идеей вернуть специалиста на Энфилд и сделать его своей “правой рукой“. Это очень не понравилось его первому ассистенту Бувачу, который не захотел делиться своим положением.

Желько сначала повздорил с Юргеном, однако в итоге бывшие друзья полюбовно разошлись. Финал Лиги чемпионов против Реала мерсисайдцы проводили уже без Бувача. Ну а летом официально было объявлено о возвращении Пепейна в тренерский штаб команды.

Казалось бы, Клопп поступил некрасиво со своим давним соратником, а без “мозга“ Бувача немцу будет тяжело удержаться в Ливерпуле. Тем не менее, результат прошлого сезона говорит сам за себя.

Триумф в Лиге чемпионов и “серебро“ в АПЛ с 97 набранными очками – таких высот мерсисайдцы давно не достигали. Что и говорить о нынешнем сезоне, в котором Ливерпуль де-факто завоевал чемпионство впервые за 30 лет…

По словам Клоппа, Лейндерс усовершенствовал тренировочный процесс, которым он и руководил. Пепейн мастерски находил взаимосвязь между игроками команды и тренерским штабом, помогая Юргену доступно доносить мысли до подопечных.

Может показаться, что главным трансфером Клоппа в Ливерпуле была покупка ван Дейка или Салаха. Однако то непростое решение заменить Бувача голландцем в итоге положительно повлияло на команду.

Это лишь один из неординарных поступков сумасшедшего Клоппа. Лишь единицы решаться так резко разрывать 17-летнее сотрудничество с мерсисайдцами. Лишь единицы решатся покупать центрального защитника аутсайдера АПЛ Саутгемптона за 75 миллионов фунтов. Лишь некоторые продолжат доверять игрокам уровня Ловрена и Александера-Арнольда, которые немало ошибаются у своих ворот.

Юрген Клопп делает Ливерпуль уникальной командой. За ней хочется наблюдать в любом матче, будь то битва с Барселоной в Лиге чемпионов или схватка дублеров в Кубке Англии с условным Шрюсбери.

Фанаты готовы прощать Юргену неудачи, потому что знают – Клопп вернет им должок новыми эмоциями. Как-то Клопп назвал себя “The Normal One“ в ответ на прозвище Моуриньо “The Special One“. Пожалуй, нормальным Юргена точно не стоит называть.

Анатолий Дерека