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Стала известна символическая сборная АПЛ по версии BBC Sport

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В команде оказалось семь игроков Ливерпуля.
Футболисты Ливерпуля
Футболисты Ливерпуля
Getty Images

Британское издание BBC Sport составило символическую сборную сезона АПЛ-2019/20, несмотря на то, что в Англии еще не приняли окончательное решение о судьбе текущего сезона.

Символическая сборная по версии BBC Sport:

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль)

Защитники: Александер-Арнольд, ван Дейк, Робертсон (все - Ливерпуль), Сеюнджу (Лестер)

Полузащитники: Де Брюйне (Манчестер Сити), Хендерсон (Ливерпуль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Нападающие: Салах, Мане (оба - Ливерпуль), Агуэро (Манчестер Сити)

Ранее сообщалось, что переход Шевченко в Челси - в ТОП-10 худших трансферов в истории АПЛ.

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Теги: АПЛ, чемпионат Англии, символическая сборная, футбол
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