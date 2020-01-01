Стала известна символическая сборная АПЛ по версии BBC Sport
В команде оказалось семь игроков Ливерпуля.
Британское издание BBC Sport составило символическую сборную сезона АПЛ-2019/20, несмотря на то, что в Англии еще не приняли окончательное решение о судьбе текущего сезона.
Символическая сборная по версии BBC Sport:
Вратарь: Алиссон (Ливерпуль)
Защитники: Александер-Арнольд, ван Дейк, Робертсон (все - Ливерпуль), Сеюнджу (Лестер)
Полузащитники: Де Брюйне (Манчестер Сити), Хендерсон (Ливерпуль), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
Нападающие: Салах, Мане (оба - Ливерпуль), Агуэро (Манчестер Сити)
Ранее сообщалось, что переход Шевченко в Челси - в ТОП-10 худших трансферов в истории АПЛ.
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