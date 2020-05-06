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В Сети появились фото Сона, который проходит военную службу на родине

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Футболист с пользой проводит паузу в чемпионате Англии.
Сон Хын Мин
Сон Хын Мин
Getty Images

СМИ опубликовали фотографии полузащитника Тоттенхэма Сон Хын Мина на военной службе в Южной Кореи. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что на данный момент футболист находится находится на военной базе на острове Чеджудо. 

Игрок уже научился стрелять из винтовки, подвергся воздействию слезоточивого газа, а также прошел химические, биологические и ядерные учения.

Напомним, кореец был освобожден от полноценной службы в армии из-за победы на Азиатских играх в 2018 году, поэтому срок его боевых учений составит три недели.

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Теги: футбол, Сон Хын Мин, Тоттенхэм, вне игры
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