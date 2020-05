В Сети появились фото Сона, который проходит военную службу на родине

СМИ опубликовали фотографии полузащитника Тоттенхэма Сон Хын Мина на военной службе в Южной Кореи. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что на данный момент футболист находится находится на военной базе на острове Чеджудо.

Игрок уже научился стрелять из винтовки, подвергся воздействию слезоточивого газа, а также прошел химические, биологические и ядерные учения.

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT