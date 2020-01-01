Матич: Рэшфорд может стать одним из лучших игроков в мире
Серб считает, что его одноклубник имеет все шансы выйти на высший уровень.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич высказался о нападающем команды Маркусе Рашфорде.
“У нас много молодых футболистов, но они, возможно, еще не достигли своей вершины, но , например, Маркус Рашфорд имеет возможность быть одним из лучших игроков в мире в своем амплуа.
Он все еще улучшается, но у него есть все, чтобы достичь этого высшего уровня“, - приводит слова Матича Goal.
Ранее Маркус Рэшфорд признался, что все еще не вышел на пик своей формы.
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