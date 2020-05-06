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Тоттенхэм близок к подписанию игрока ПСЖ

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Защитник парижского клуба может сменить клубную прописку.
Томас Менье
Томас Менье
Getty Images

Защитник ПСЖ Томас Менье в летнее трансферное окно может перебраться в лондонский Тоттенхэм.

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По информации Le Parisien, "шпоры" добились значительного прогресса в переговорах с 28-летним бельгийцем. Его контракт с парижанами подходит к концу и летом он станет свободным агентом.

Ожидается, что в ближайшее время Тоттенхэм объявит о подписании Менье. Отметим, что в услугах футболиста также заинтересована дортмундская Боруссия.

В текущем сезоне Менье отыграл 27 поединков за ПСЖ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист Тоттенхэма приступил к прохождению военной службы.

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Теги: Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, Томас Менье
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