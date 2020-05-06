Тоттенхэм близок к подписанию игрока ПСЖ
Защитник парижского клуба может сменить клубную прописку.
Защитник ПСЖ Томас Менье в летнее трансферное окно может перебраться в лондонский Тоттенхэм.
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По информации Le Parisien, "шпоры" добились значительного прогресса в переговорах с 28-летним бельгийцем. Его контракт с парижанами подходит к концу и летом он станет свободным агентом.
Ожидается, что в ближайшее время Тоттенхэм объявит о подписании Менье. Отметим, что в услугах футболиста также заинтересована дортмундская Боруссия.
В текущем сезоне Менье отыграл 27 поединков за ПСЖ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что футболист Тоттенхэма приступил к прохождению военной службы.
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