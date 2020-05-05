Экс-игрок Динамо попал в сферу интересов Ливерпуля
Мерсисайдцы вновь заинтересовались Домагоем Видой.
Защитник Бешикташа Домагой Вида может перебраться в английский Ливерпуль.
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По информации Yeni Asir, мерсисайдцы хотят укрепить линию обороны в летнее трансферное окно. Главный тренер "красных" Юрген Клопп рассчитывает на подписание 31-летнего хорвата, за которым он следил еще во время чемпионата мира-2018.
Вида перешел в Бешикташ в январе 2018 года на правах свободного агента из киевского Динамо. Его контракт с турецким клубом рассчитан до июня 2022 года.
Отметим, что летом 2018 года Ливерпуль уже интересовался Видой, однако в итоге отказался от трансфера.
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