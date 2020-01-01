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Экс-форвард сборной Англии рассказал, как ему пришлось тренироваться со стояком

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Карлтон Коул стал жертвой розыгрыша партнеров по сборной Англии.
Карлтон Коул
Карлтон Коул
Getty Images

Экс-форвард сборной Англии Карлтон Коул рассказал, как Джермейн Дефо, Уэйн Руни и Шон Райт-Филлипс разыграли его в расположении национальной команды.

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Футболисты угостили Коула виагрой, сказав, что это - витамины. В результате нападающему пришлось тренироваться со стояком.

"У меня был стояк. Я не был возбужден, но у меня была эрекция. У меня было три ноги и я бежал быстрее всех на поле", - сообщил Коул в подкасте Footballer’s Guide to Football.

Дефо рассказал, почему они решили подшутить именно над Коулом.

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"Карлтон был улыбчивым, счастливым и мы подумали: почему бы его не разыграть? Коул выпил таблетку, а я чуть не лопнул от смеха. Было очень смешно. Его лицо, когда мы рассказали ему правду...

Он ничего не мог сделать. Я сказал, что ему придется несколько часов ходить с этим", - сказал Дефо в том же подкасте.

Ранее сообщалось, что главный тренер Наполи стал жертвой розыгрыша официанта.

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Теги: Карлтон Коул, сборная Англии по футболу, футбол, вне игры, розыгрыш, шутка
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