Переход Шевченко в Челси - в ТОП-10 худших трансферов в истории АПЛ

В топ-50 попал трансфер еще одного украинца.

Авторитетный портал ESPN представил рейтинг худших трансферов АПЛ за всю историю существования этого турнира.

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Список составлялся на соотношении вклада футболиста в результаты клуба и ожиданий от его трансфера при подписании.

В рейтинге оказались два украинца: трансфер Андрея Шевченко из Милана в Челси в 2006-м году и переход нападающего Сергея Реброва из Динамо Киев в Тоттенхэм, который занял 25-е место.

Топ-10 самых худших трансферов:

10. Марио Балоттели – (Милан - Ливерпуль в 2004 году)

9. Винстон Богард – (Барселона - Челси в 2000)

8. Томас Бролин – (Парма - Лидс в 1995)

7. Андрей Шевченко – (Милан - Челси в 2006)

6. Дани Освальдо – (Рома - Саутгемптон в 2013)

5. Адриан Муту – (Парма - Челси в 2003)

4. Бошко Балабан – (Динамо Загреб - Астон Вилла в 2001)

3. Рики Альварес – (Интер - Сандерленд в 2015)

2. Дэнни Дринкуотер – (Лестер - Челси в 2017)

1. Али Диа (Саутгемптон в 1996)

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