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Переход Шевченко в Челси - в ТОП-10 худших трансферов в истории АПЛ

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В топ-50 попал трансфер еще одного украинца.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Авторитетный портал ESPN представил рейтинг худших трансферов АПЛ за всю историю существования этого турнира.

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Список составлялся на соотношении вклада футболиста в результаты клуба и ожиданий от его трансфера при подписании.

В рейтинге оказались два украинца: трансфер Андрея Шевченко из Милана в Челси в 2006-м году и переход нападающего Сергея Реброва из Динамо Киев в Тоттенхэм, который занял 25-е место.

Топ-10 самых худших трансферов:

10. Марио Балоттели – (Милан - Ливерпуль в 2004 году)
9. Винстон Богард – (Барселона - Челси в 2000)
8. Томас Бролин – (Парма - Лидс в 1995)
7. Андрей Шевченко – (Милан - Челси в 2006)
6. Дани Освальдо – (Рома - Саутгемптон в 2013)
5. Адриан Муту – (Парма - Челси в 2003)
4. Бошко Балабан – (Динамо Загреб - Астон Вилла в 2001)
3. Рики Альварес – (Интер - Сандерленд в 2015)
2. Дэнни Дринкуотер – (Лестер - Челси в 2017)
1. Али Диа (Саутгемптон в 1996)

Ранее Marca составила ТОП-10 самых ярких футбольных эмблем в мире.

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Теги: рейтинг, АПЛ, чемпионат Англии, Сергей Ребров, Тоттенхэм, Андрей Шевченко, Челси
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