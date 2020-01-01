Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Капитан МЮ: Наш самый серьезный соперник - мы сами

Комментариев: 0
Гарри Магуайр отметил, что его команда непоследовательна в своих результатах.
Гарри Магуайр
Гарри Магуайр
Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр рассказал о том, что мешает его команде.

“Как часть этой команды, я считаю, что главный наш противник на сегодняшний день - это мы сами.

Я бы сказал, что иногда в этом сезоне, как команда, мы, вероятно, разочаровываем, будучи слишком непоследовательными в наших результатах. И не только, что касается финального счета, а и самой игры.

Порой мы были хороши в поединках, а потом мы теряли темп и были наказаны за это. Поэтому я бы сказал, что наш самый серьезный соперник - мы сами“, - отметил футболист в интервью официальному сайту “красных дьяволов“.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов расстаться с правым защитником.

Поделись:
Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, АПЛ, Гарри Магуайр
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь