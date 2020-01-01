Капитан МЮ: Наш самый серьезный соперник - мы сами

Гарри Магуайр отметил, что его команда непоследовательна в своих результатах.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр рассказал о том, что мешает его команде.

“Как часть этой команды, я считаю, что главный наш противник на сегодняшний день - это мы сами.

Я бы сказал, что иногда в этом сезоне, как команда, мы, вероятно, разочаровываем, будучи слишком непоследовательными в наших результатах. И не только, что касается финального счета, а и самой игры.

Порой мы были хороши в поединках, а потом мы теряли темп и были наказаны за это. Поэтому я бы сказал, что наш самый серьезный соперник - мы сами“, - отметил футболист в интервью официальному сайту “красных дьяволов“.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов расстаться с правым защитником.