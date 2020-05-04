Одноклубник Ярмоленко: Возобновлять АПЛ без вакцины от коронавируса - безумие

Мануэль Лансини пока не хочет возвращаться на поле.

Полузащитник Вест Хэма Мануэль Лансини высказался о возможном возобновлении сезона.

“Возобновить АПЛ пока нет вакцины, которая может нас защитить? Я считаю, что это безумие.

Если вы спросите меня, хочу ли я играть, то ответ очевиден. Но на данный момент главное - здоровье людей. Я бы не стал начинать выступать сейчас“, - цитирует футболиста Closs Continental.

Ранее сообщалось, что в Англии могут сократить продолжительность матчей после возобновления сезона.