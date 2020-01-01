Стало известно, где Виллиан продолжит карьеру
Бразилец воссоединится с Моуринью.
Футболист Челси Виллиан покинет лондонский клуб в качестве свободного агента, об этом сообщил работник телеканала beIN Sports Ричард Киз.
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Как утверждает источник, бразильский игрок провел переговоры с главным тренером “шпор“ Жозе Моуринью, на которых договорились о переходе полузащитника в команду.
“Виллиан уже переговорил с Жозе Моуринью, он направляется в Тоттенхэм“, - цитирует The Sun слова Киза в эфире шоу Keys & Gray.
Напомним, что контракт полузащитника Челси заканчивается летом 2020 года. Виллиан перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента.
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