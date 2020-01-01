Зинченко потроллил Стерлинга за стиль бега

Украинец рассказал интересную историю.

Футболист Манчестер Сити Александр Зинченко потроллил одноклубника Рахима Стерлинга за беговые навыки.

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“Все его пародируют. Он и с меня смеется, что я смешно и медленно бегаю. Своими глазами видел, как Уокер и Стерлинг бежали 50 метров. Я давал им команду “На старт! Внимание! Марш!“ и видел, как Стерлинг начал на полсекунды позже.

Уокер чуть-чуть опередил его, поэтому он сейчас ходит и рассказывает, что он самый быстрый в команд“, - цитирует Зинченко Футбол 1/2/3.

Ранее Зинченко назвал футболиста сборной Украины, который смог бы усилить Манчестер Сити.