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Бербатов: В Англии игроки не как в Бундеслиге - они похожи на бодибилдеров

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Болгарин поделился воспоминаниями о переезде на Туманный Альбион.
Димитар Бербатов
Димитар Бербатов
Getty Images

Бывший болгарский нападающий Димитар Бербатов рассказал о своем трансфере из Байера в Тоттенхэм в 2008 году, а также поделился своим мнением об АПЛ.

"В молодости мне казалось, что я попаду в такие большие команды, как Реал и Барселона. Но агент сказал, что от этих клубов не поступало предложений, зато есть вариант с Тоттенхэмом. Тогда я не много знал об АПЛ, так как работал в Германии и думал об этом чемпионате.

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Когда я перешел в Тоттенхэм, мне нужно было приспособится к скоростям в Премьер-лиге, а также к упору на физику. В Англии я встречал игроков, которых никогда не видел в Бундеслиге - они были похожи на бодибилдеров.

Я смотрел на это и не понимал, что происходит, но знал, что нужно больше использовать мозг. Это был вызов для меня", - приводит слова Бербатова BBC Sport.

Стоит отметить, что в стане "шпор" болгарин провел два сезона, и за это время выиграл Кубок Лиги. После этого он перебрался в Манчестер Юнайтед.

Ранее Димитр Бербатов рассказал, что его разозлили реплики Месси в адрес Абидаля.

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Теги: Димитар Бербатов, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол
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